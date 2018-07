Einsatz von KI in Fabriken: „Bis zur unbemannten Fabrik ist es noch ein langer Weg“

Automatisierung ist doch schon seit vielen Jahren ein Trendthema, alle reden ständig von Industrie 4.0.

Unternehmen haben in den vergangenen Jahren mit Industrie-4.0-Anwendungen erst einmal Transparenz geschaffen: Sie haben Sensoren in den Fabriken installiert, haben vorhandene Daten ausgewertet, um Echtzeit-Übersichten über die Produktion zu erstellen oder um herauszufinden, wo es Engpässe in der Fabrik gibt. Die ersten Potentiale der Industrie 4.0 sind also gehoben – es gibt in Deutschland kaum ein produzierendes Unternehmen, das diese Dinge nicht zumindest in Ansätzen umgesetzt hat. Aber Künstliche Intelligenz bringt die Industrie 4.0 jetzt erst richtig in Schwung.