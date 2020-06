EU-Wettbewerbsverfahren gegen Apple Durch Amazon genutzte Sonderregel im App Store wirft Fragen auf

Ein Beispiel, dass sich die EU-Kommission in den nächsten Monaten genauer anschauen dürfte, ist die Prime-Video-App des US-Konzerns Amazon. Praktisch alle App-Anbieter, die nichtphysische Güter in Apples App Store verkaufen, sind verpflichtet, das Apple-eigene Bezahl- und Abosystem zu benutzen. Hierbei fallen 30 Prozent Provision an, die Apple einstreicht. Bei Abos, die bereits länger als ein Jahr laufen, sind es 15 Prozent. Nicht so bei Amazon: Hier benutzt die Streaming-App das Amazon-eigene Abrechnungssystem, Filme und Serien werden mit dem Amazon-Konto des Nutzers bezahlt. Das haben auch Test-Käufe der WirtschaftsWoche belegt. Dabei führt Amazon laut dem US-Branchendienst „The Verge“ keine Provision an Apple ab.