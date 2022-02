Exklusiv für die WiWo: Ermittelt: die besten Apps des Jahres

Die App des Hamburger Versandhändlers gefällt dem 25-Jährigen: „Ich finde die Otto-App sehr handlich und übersichtlich“, meint Sedlmair. Bei Otto bestellt hat Sedlmair seitdem mehrere Male. Seine Einkaufsliste offenbart: Der bisher teuerster Einkauf war eine Jacke der Marke Mikras und kostete 39,99 Euro. Im Januar 2021 landete ein Unisex Bademantel für 29,23 Euro in seinem Warenkorb. „Den habe ich für meine Schwester gekauft.“ Zwei Spannbettlaken kaufte Sedlmair auch in der App von Otto. „Ich bin echt von der App angetan, alles klappt schnell und man findet, was man sucht“, sagt Sedlmair.