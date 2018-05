IT-Sicherheit: „Eine der größten Gefahren geht von E-Mail-Anhängen aus“

Die negativen Auswirkungen eines erfolgreichen Angriffes sind groß. Wie können sich Unternehmen am besten davor schützen?

Den perfekten Schutz gibt es leider nicht. Dennoch sollte man ein paar Dinge beachten. Eine der größten Gefahren geht von E-Mail-Anhängen aus. Es ist nahezu unmöglich automatisch zu erkennen, ob diese infiziert sind. Deshalb erhalten unsere Mitarbeiter auch prinzipiell keine Anhänge. Diese sind grundsätzlich gesperrt. Möchte ein Mitarbeiter einen Anhang öffnen, muss er einen Antrag an die IT-Abteilung stellen. Diese prüft dann die Datei auf Viren. Einen solchen Prozess empfehle ich jedem Mittelständler. Für Großkonzerne ist das natürlich wegen der großen Zahl an E-Mails nicht machbar. Wichtig ist es auch, dass die Unternehmen die aktuellsten Versionen der Software verwenden und ständig ihre Systeme auf neue Schwachstellen prüfen. Nur wer seine Schwachstellen kennt, kann diese auch beheben. Bei diesem Prozess helfen wir unseren Kunden.