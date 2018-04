Kommunikation: Der ewige Kampf gegen die Kakerlake E-Mail

Henderson braucht eine Menge Energie. Denn das, was er sich vorgenommen hat, ist eine Herkulesaufgabe, an der sich viele andere bereits vergeblich versucht haben. „Wir wollen die E-Mail, so weit es geht, abschaffen. Sie ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt er. Dazu hat der Mann, als ehemaliger Chefentwickler des Fotodienstes Flickr eine kleine Legende unter den Programmierern im Silicon Valley, gemeinsam mit drei anderen im Jahr 2009 Slack gegründet. Der Name steht für „Searchable Log of all Conversation und Knowledge“ – eine Art zentrales Logbuch also für den Austausch von Wissen, das stets präsent, zugänglich und auffindbar ist.