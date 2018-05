Warum Apple bei der DSGVO so gelassen bleibt

Wer Geräte des US-Technikunternehmens Apple nutzt, kann künftig einsehen, welche seiner Daten der Konzern speichert. Am Mittwoch hat Apple ein neues Online-Portal freigeschaltet, über das Kunden die Daten verwalten könne, die mit ihrem Konto verknüpft sind. Über die Internetseite „Daten und Datenschutz“ können sich Verbraucher zudem Kopien der zu ihrer Apple-ID hinterlegten Daten anfordern. Sie können zudem einzelne Einträge berichtigen, der Kontozugriff deaktivieren oder ganz löschen. Damit will Apple den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) genügen, die an diesem Freitag (25. Mai) in Kraft tritt. Für die neue Rechtslage sieht sich der kalifornische Tech-Konzern perfekt gerüstet, die Regeln umzusetzen sei kein Problem. Weil Datenschutz schon lange einen großen Stellenwert habe, habe Apple bis zum Stichdatum so gut wie keine Anpassungen der eigenen Geschäftsbedingungen vornehmen müssen.