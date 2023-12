Künstliche Intelligenz Das nächste Windows wird gespickt sein mit KI – und erscheint womöglich schon 2024

Microsoft selbst hat sich zu Windows 12 und einem möglichen Veröffentlichungstermin bisher nicht offiziell geäußert. Auch auf Anfrage der WirtschaftsWoche kommentierte die deutsche Niederlassung in München das Thema nicht. Klar scheint, dass der Konzern zumindest an einer größeren Jahreserneuerung seines Betriebssystems arbeitet. Dieses könnte auch – in Anlehnung an frühere Zwischenupdates – eine Art „Windows 11 24H2“ sein, also eine größere Windows-11-Aktualisierung.