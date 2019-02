Künstliche Intelligenz Die Schreibmaschine

Die Redakteure vom Online-Magazin The Verge durften die Software ausprobieren. „This is the story of a little dog named Boo“ tippten sie ein („Dies ist die Geschichte eines kleinen Hundes namens Boo.“) Die KI dichtete einige Sätze weiter: „You see, Boo is a Labrador, a dog that loves people more than anything else...“ („Schau, Boo ist ein Labrador, ein Hund, der Menschen mehr liebt als alles andere...“).



Die KI kann auch Texte analysieren und dann Fragen dazu in vielen Fällen korrekt beantworten. Sie kann Texte mit überzeugenden Ergebnissen von einer Sprache in die andere übersetzen und von einem Schreibstil in einen anderen. Und bei Tests zum Leseverständnis liefert sie deutlich bessere Resultate ab als bisherige Software.