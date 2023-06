Künstliche Intelligenz: Jammert nicht, handelt lieber verantwortlich!

Doch statt ihre Systeme so zu entwickeln, dass die damit verbundenen Risiken kontrollierbar bleiben, rufen sie zur Debatte über potenzielle Gefahren auf. Als könnten sie sich mit dem Hinweis auf unerwünschte Nebenwirkungen aus der Verantwortung stehlen. Welch billiger Trick das ist, zeigt sich, wenn diejenigen, die einerseits warnen, ihre KI-Systeme andererseits nicht in der EU anbieten wollen, weil ihnen hier angeblich zu restriktive Regulierung droht. Fakt ist: Die EU will eine juristische Verantwortung für Schäden festschreiben, die durch den Einsatz der Algorithmen entstehen. Genau das aber scheinen KI-Entwickler wie Altman zu scheuen. Sie belassen es lieber bei wohlfeilen Warnungen.



