Künstliche Intelligenz „Je mehr KI genutzt wird, desto weniger wollen die Leute wissen, wie sie funktioniert“

Was wir bei KI beobachten, unterscheidet sich von anderen Technologien. Je mehr KI genutzt wird, desto weniger wollen die Leute verstehen, wie sie funktioniert. Das ist sehr unüblich. Dass wir als Anwender oft nicht verstehen, wie unsere Technik funktioniert, ist normal: Kaum einer kann sein Auto selbst reparieren, kaum einer kann beim Smartphone auch den Akku oder das Display tauschen. Aber was man bei einer neuen Technologie in der Regel sieht, ist, dass sich die Leute damit so beschäftigen, dass sie eine grobe Idee haben, wie es funktioniert, und dass sie sich mit Begeisterung Fachvokabular aneignen. Das hatten wir bei jeder großen technologischen Welle gesehen, eben auch bei den Smartphones, wo Leute begannen, sich darüber auszutauschen, ob dieser oder jener Prozessor verbaut ist, welches Betriebssystem besser ist und was die besten Tricks sind, damit der Akku länger hält. Aber bei KI ist es genau der umgekehrte Fall: Das Interesse, sich mit den zugrundeliegenden Technologien zu beschäftigen und darüber zu lernen, stagniert oder geht sogar zurück – und teilweise auch die Bereitschaft der Industrie, in tiefere technische Anwendungen zu investieren, die mehr erfordern als ein Prompt in einem Browser. Wir werden also quasi in Sachen KI immer naiver und abhängiger von Produkten, die wir nicht verstehen. Deshalb begrüße ich ausdrücklich, dass die EU im AI Act einen großen Fokus auf die Erklärbarkeit und Transparenz von KI legt.



Lesen Sie auch: Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter fit für KI machen