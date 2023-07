Legaltech-Start-Up Dieser Österreicher digitalisiert den Gang zum Notar – und drängt auf den deutschen Markt

Privatanbieter sieht die Bundesnotarkammer kritisch: „Digitale Lösungen im notariellen Bereich in anderen Staaten, wie etwa Österreich, erreichen dieses Maß an Rechtssicherheit nicht“, sagt Bayram. „Die Videoplattformen werden dort häufig von privaten Unternehmen betrieben, die nicht der staatlichen Aufsicht unterliegen.“ Für die Identifizierung ließen die Unternehmen es oft ausreichen, einen Ausweis lediglich in die Kamera zu halten. Die auf diesem Weg erstellten Urkunden würden in Deutschland zu Recht nicht anerkannt. „Verbraucherinnen und Verbraucher gehen ein hohes Risiko bei der Inanspruchnahme dieser Angebote ein.“