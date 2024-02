Lockbit Ermittler legen eine der gefährlichsten Hackergruppen lahm

Auf dem Portal „No More Ransom“ haben unterdessen die japanische Polizei, die National Crime Agency und die US-Bundespolizei FBI Entschlüsselungsprogramme publiziert, mit deren Hilfe Betroffene mit der Lockbit-Ransomware verschlüsselte Dateien zumindest teilweise wiederherstellen können. Insgesamt sind auf der Plattform mehr als 120 Anwendungen verfügbar, die in der Lage sind, mehr als 150 verschiedene Arten von Ransomware zu entschlüsseln. Alle Programme sind kostenlos und in 37 Sprachen verfügbar. Nach Angaben der Ermittler haben bisher weltweit mehr als sechs Millionen Opfer von „No More Ransom“ profitiert.



