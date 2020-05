Millionen für die digitale Lehre Warum das Förderprogramm für Schul-Computer zum Kraftakt wird

Das läuft auf einen erheblichen zusätzlichen Bedarf an Rechnern hinaus, der die derzeit ohnehin schon strapazierten Lieferketten bei Computern noch weiter belasten dürfte. Denn bei einem Durchschnittspreis pro Rechner von rund 400 Euro für Computer mit mittlerer Ausstattung bedeutete die verfügbare Fördersumme, dass kurzfristig mindestens 1,2 Millionen Geräte beschafft werden müssen. Das alleine wäre rund ein Fünftel des üblichen Jahresabsatzes an Notebooks in der Bundesrepublik.