Pentagon-Auftrag: Tech-Firmen bekommen Cloud-Computing-Auftrag zu gleichen Teilen

Bei einer Ausschreibung für ein ursprüngliches Computer-Projekt bekam zunächst Microsoft den Zuschlag, doch löste das Pentagon den Vertrag im vergangenen Jahr auf. Als Grund führte es Verzögerungen bei der Umsetzung des Auftrags an. Diese hätten dazu geführt, dass Veränderungen in der Technologiewelt so weit fortgeschritten seien, dass der alte Vertrag die Anforderungen des Verteidigungsministeriums nicht länger erfülle, hieß es.