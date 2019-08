Rewinside „Es gibt nicht den einen typischen Arbeitstag“

…mit 4,8 Millionen Abonnenten der größte Gaming-YouTuber Deutschlands.

Vorher hatte ich weder von Gronkh gehört, noch wusste ich, was Minecraft ist. Das Spiel hat mich sofort angefixt. Früher habe ich unglaublich gerne mit Lego gespielt, deswegen fand ich das Bauklotz-Prinzip von Minecraft super. Meine Freunde und ich hatten immer so viel Spaß beim Spielen, dass wir dachten, dass das auch andere Leute witzig finden könnten. Also haben wir uns beim Zocken aufgenommen und das Ganze bei YouTube hochgeladen. Am Anfang war das also einfach ein Hobby, wir haben uns nicht gesagt: In zwei Monaten wollen wir damit Geld verdienen.