Risikomanagement Wie KI Zulieferer durchleuchtet

Doch auch kleinere Firmen werden mit dem Regelwerk konfrontiert, wenn große Abnehmer plötzlich ausführliche Auskünfte von ihnen verlangen. Die Verunsicherung ist groß: Vielen Mittelständlern ist nicht klar, was genau sie von Lieferanten abfragen müssen – und wie sie belegen können, dass sie tätig geworden sind. Entsprechend gefragt sind Anbieter digitaler Plattformen rund um den Einkauf, die wie Tacto versprechen, die geforderten Risikoanalysen zu automatisieren. „Mit dem Gesetz ist die Lieferkettentransparenz bei Geschäftsführern ganz oben auf die Agenda gerückt“, sagt Petry. „Das Thema kann niemand mehr auf die lange Bank schieben.“



Tacto hilft dabei, Daten bei Zulieferern einzusammeln: Per Mausklick werden diese dazu aufgefordert, Selbstauskünfte auszufüllen. Abgefragt wird etwa, ob sie Kinderarbeit und Zwangsarbeit ausschließen, welche Arbeitsschutzmaßnahmen sie treffen und wie sie mit schädlichen Chemikalien in der Produktion umgehen. In dem Schritt werden auch Zertifikate eingesammelt, die die Angaben untermauern. Die Software analysiert dann, ob die Maßnahmen ausreichend sind und kann genutzt werden, um Nachbesserungen bei den Lieferanten einzufordern. Am Ende erhalten die Unternehmen einen Bericht, der bei Kontrollen vorgelegt werden kann.