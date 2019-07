Smart Meter: Die Probleme mit dem intelligenten Stromzähler

„Die Anforderungen, die das BSI an die Hersteller stellt, sind enorm“, sagt Björn Buchgeister von der Aachener Devolo AG, die eines der acht noch im Zertifizierungsverfahren befindlichen Geräte entwickelt hat. Das BSI habe im Laufe des Verfahrens zusätzliche Anforderungen gestellt. „Der Zertifizierungsaufwand ist deutlich höher als erwartet.“ Devolo werde seinen Smart Meter deshalb nicht mehr in diesem Jahr auf den Markt bringen können.



Das BSI versichert, keine unerfüllbaren Auflagen zu machen. Die Zertifizierung des ersten Gateways im vergangenen Dezember habe gezeigt, „dass es möglich ist, innovative Technologien und smarte Lösungen so zu entwickeln, dass die Informationssicherheit gewährleistet und die Privatsphäre der Verbraucher gewahrt bleibt“, betont ein Sprecher. Das BSI sei zuversichtlich, dass weitere Hersteller die Forderungen bald erfüllten und der verpflichtende Rollout noch in diesem Jahr beginnen könne.