Software: Wachstum in der Cloud: SAP übertrifft die Erwartungen der Analysten

Angesichts der steigenden Zinsen und der unsicheren Konjunkturaussichten stehen Technologieanbieter an der Börse seit einigen Monaten unter Druck, auch SAP. Die Aktie des deutschen Softwareherstellers rutschte in diesem Jahr kurzzeitig sogar unter die Marke von 80 Euro. In den vergangenen Wochen hat sich der Kurs etwas erholt, am Montagabend notierte er bei 91,80 Euro.