Softwarehersteller: Auch ohne Uni-Abschluss: SAP senkt Einstellungshürden wegen Fachkräftemangel

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel will SAP künftig auch Bewerber ohne Uni-Examen akzeptieren. „Gerade Entwicklerinnen und Entwickler haben ihre Fähigkeiten oft erlernt, ohne einen universitären Abschluss vorweisen zu können“, sagte Sabine Bendiek, Personalchefin des Softwarehauses, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Capital“.