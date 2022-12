Soziales Netzwerk: TikTok-Mutter räumt Mitarbeiter-Zugriff auf Daten von US-Journalisten ein

Auf die Daten sei im Sommer im Zusammenhang mit einer erfolglosen Untersuchung zugegriffen worden, wie Informationen aus dem Konzern durchgestochen worden seien. Eine mit der Sache vertraute Person sagte, es seien vier Mitarbeiter entlassen worden, zwei in China und zwei in den USA. TikTok-Chef Shou Zi Chew erklärte in einer separaten E-Mail an die Belegschaft, das Fehlverhalten sei unvereinbar mit den Werten des Video-Dienstes.