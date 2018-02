Da ist von „digitalen Fieberschüben“ einer „Emotionsindustrie“ die Rede und vom „Impulsgewitter“ in der vernetzten Welt, von der „deterritorialisierten Simultaneität“ unserer Ereigniswahrnehmung und der „rauschhaften Nervosität“ ganzer Gesellschaften, von „kollabierenden Kontexten“ durch die „Deregulierung des Wahrheitsmarktes“ und natürlich von der „ideologischen Selbstversiegelung“ der Facebook-Nutzer. Und weil Pörksen zum Beleg seiner wortgewaltigen Befunde ein haarsträubendes Beispiel an das nächste reiht - für Videos, die Sensation machten, für Tweets, die Skandale auslösten, für unsichere Nachrichtenlagen, in die hinein vorverurteilende Mutmaßungen gesendet wurden und für Nonsense-Postings, die eine globale Nachrichtenkarriere hinlegten -, schrammt er auf fast jeder der 220 Seiten nur knapp an der Gefahr vorbei, ein Beispiel derselben Überspanntheit abzugeben, die er in kritischer Absicht untersucht.