Telekommunikation: Deutsche Telekom hebt Jahresziele erneut leicht an

Gestützt auf ermutigende Geschäftszahlen der US-Tochter T-Mobile hat die Deutsche Telekom ihre Gesamtjahresziele zum dritten Mal in Folge angehoben. Gleichzeitig bekräftigte der Dax-Konzern am Donnerstag seine Ankündigung einer Dividendenerhöhung und eines milliardenschweren Aktienrückkaufs. Damit wolle die Telekom ihre Eigner an der positiven Geschäftsentwicklung beteiligen, sagte Firmenchef Tim Höttges.