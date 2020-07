Twitter-Hack Wenn die eigenen Mitarbeiter zur Gefahr werden

Die bis dato unbekannten Cyberkriminellen hatten in den Tweets dazu aufgerufen, 1000 Dollar in Bitcoin auf ein Kryptowährungskonto zu überweisen. „Binnen 30 Minuten werde jeder Zahler die doppelte Summe zurückerhalten“, hieß es in den gleichlautenden Tweets, die binnen weniger Minuten über die gehackten Konten verschickt wurden, bevor Twitter den Versand stoppte. „Wir untersuchen den Vorfall und informieren ausführlich, sobald wir besser verstanden haben, was genau passiert ist“, versprach Dorsey kurzfristig Aufklärung.