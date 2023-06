Übernahmeangebot: Silver Lake verzichtet zunächst auf Mehrheit an Software AG

Viele andere Investoren hatten offenbar abgewartet, ob der Finanzinvestor Bain Capital das angekündigte Gegenangebot seiner Tochter Rocket Software doch noch in die Tat umsetzt. Die schon vor einem Monat in Aussicht gestellte Offerte von Rocket ist mit 34 Euro je Software-AG-Aktie zwei Euro höher als das Angebot von Silver Lake. Das Papier des Darmstädter Unternehmens legte an der Börse am Dienstag 0,75 Prozent auf 33,24 Euro zu.