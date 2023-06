US-Gericht: Vorläufiges Ende für Microsofts Activision-Übernahme

Die Behörde befürchtet, dass die Transaktion dem Wettbewerb schaden könnte. Microsoft will mit der Übernahme des Herstellers von Spielen wie „Call of Duty“ und „Candy Crush“ einen großen Sprung ins Videospiele-Geschäft machen. Der Deal würde Microsofts Spielekonsole Xbox exklusiven Zugang zu Activision-Spielen verschaffen und die PlayStation des Weltmarktführers Sony oder die Switch von Nintendo ins Abseits drängen. Es wäre der mit Abstand größte Deal in der Branche überhaupt.