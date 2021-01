Virenschutz Können uns diese Roboter vor Corona retten?

Haustüren: Gleich drei Hersteller, wollen die Verbreitung von Viren durch Kontakte vermeiden und setzen dabei schon beim Betreten von Haus oder Wohnung an. Die Haustechnikhersteller Alarm.com und Arlo sowie das Start-up Plott haben daher Türklingeln entwickelt, die automatisch erkennen, ob sich ein Besucher nähert.



Wer sich an eine vordefinierte Stelle vor der Tür stellt, löst den Gong aus, ohne noch einen Klingelknopf drücken zu müssen – und dort womöglich Coronaviren zu hinterlassen. Plott will in seine Ettie genannte smarte Klingel, die im zweiten Quartal für rund 300 Dollar auf den Markt kommen soll, sogar ein Fieberthermometer integrieren, das für jeden Gast die Körpertemperatur aufzeichnet und ein Foto sowie die gemessene Temperatur an die App des Besitzers überträgt.