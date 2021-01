CES 2021 Wie sehr KI Ihr Leben durchdringt, ist Ihnen gar nicht klar

„Vor ein paar Jahren war künstliche Intelligenz nur ein Thema für Forschungsprojekte oder Anwendungen in Unternehmen, um mit mathematischen Modellen große Datenbestände zu analysieren“, sagt etwa Ken Guo in einer Diskussionsrunde am zweiten Messetag. Guo ist Chef und Gründer des auf KI-Entwicklung für Unternehmen spezialisierten Dienstleisters Hive aus Kalifornien. „Inzwischen aber sind KI-Chips und Algorithmen so kompakt und leistungsfähig, dass sie – zumindest in vereinfachter Form – selbst in Alltagsprodukten nutzbar werden.“