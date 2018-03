Werner knallhart: Schalten Sie endlich Ihre Mailbox ab!

Deshalb war der Anrufbeantworter die Rettung. So konnte man eine Nachricht beim Adressaten abladen, ohne dass der sie sofort zur Kenntnis nehmen konnte. Viele nutzten schon damals den Anrufbeantworter, um etwa den obligatorischen Geburtstagsanruf bei der ungeliebten Tante genau in dem Augenblick zu absolvieren, in dem diese bekanntermaßen wie immer gerade in der Volkshochschule war. Dann sprang eben der Anrufbeantworter an. Der Anrufbeantworter am Festnetz war die SMS der Vorzeit.