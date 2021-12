Wer vermeiden will, solchen Spam- und Phishing-Attacken aufzusitzen, sollte vor dem Klick auf den E-Mail-Link prüfen, dass sich hinter dem angezeigten Text in der Nachricht tatsächlich die korrekte Web-Adresse des vorgeblichen Shop-Betreibers verbirgt. In vielen E-Mail-Programmen reicht es, dazu einfach die Maus über den Link zu bewegen und einen Moment zu warten. Dann wird die damit verknüpfte Webadresse eingeblendet. Wenn die nicht zweifelsfrei aufs erwartete Angebot verweist, sollte man besser nicht auf den Link in der E-Mail klicken, sondern den gewünschten Online-Shop lieber direkt im Browser aufrufen und sich dort im Kundenkonto anmelden. Und wer Werbepost von einem angeblichen Verkäufer erhält, bei dem er gar kein Kunde ist, sollte die Nachricht am besten gleich löschen.