Internet Deutsche Glasfaser forciert Internetausbau – Fördergeld keine Hilfe?

Derzeit setzt der Bund auf eine recht breite Förderung: Seit April kann Geld für den Ausbau nicht nur in Gebieten mit weniger als 30 MBit pro Sekunde beantragt werden, sondern auch in Gebieten mit weniger als 100 MBit pro Sekunde - also auch in „Grauen Flecken“, nachdem das vorher nur in „Weißen Flecken“ möglich war.