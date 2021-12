Außenpolitik Lehre aus Omikron: Die EU braucht dringend einen Afrika-Verantwortlichen

Auch die aktuelle Krise, die Corona-Variante Omikron, ist wohl zu einem guten Stück auf eine unzulängliche Politik reicher europäischer Länder in Afrika zurückzuführen. So halten es Wissenschaftler für ziemlich wahrscheinlich, dass Omikrons Mutationen in den vergangenen Monaten in einem der vielen Millionen unbehandelten HIV-Patienten Afrikas entstanden sind.