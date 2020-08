Brisante Chemikalie Katastrophale Kettenreaktion

Was klingt wie die Beschreibung der schweren Explosion, die am späten Dienstagnachmittag die libanesische Hauptstadt Beirut erschüttert hat, sind die Schilderungen einer der größten zivilen Explosionskatastrophen in Deutschland: Vor knapp 100 Jahren, am 21. September 1921, detonierte das Düngemittelwerk in Oppau bei Ludwigshafen.