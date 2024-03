Deutscher Innovationspreis Bessere Brennstoffzellen, preiswertere Chips: Diese Erfindungen bringen Deutschland voran

Gute Ideen, heißt es, kommen oft in schlechten Zeiten. So gesehen sind die Krisen in der Welt und die schwache Konjunktur in Deutschland ein guter Anlass, in die Zukunft zu schauen. Denn an der arbeiten deutsche Unternehmen durchaus mit starkem Einsatz: 81,8 Milliarden Euro hat die Industrie im Jahr 2022 in selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung investiert – acht Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Technologien und Produkte, die dabei meist hinter verschlossenen Türen entstehen, sind die Wachstumsquellen von morgen.