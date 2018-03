Das sind typische Übertreibungen, die man als Reklame verbuchen sollte. Vielleicht schafft man es, dass Bakterien große Mengen an homogenen tierischen Muskelzellen produzieren. Aber das wäre dann kein normales Fleisch, zu dem eben auch Fett, Bindegewebe und Blutgefäße gehören. Ob dieses Produkt dann gut schmecken würde, bleibt vorerst fraglich. Ich würde da jedenfalls kein Wagniskapital investieren. Die Synthetische Biologie ist als Geschäftsmodell einstweilen jedenfalls hoch spekulativ. Was hatte man sich zu Beginn der 2000er Jahre nicht alles von der Forschung an menschlichen embryonalen Stammzellen versprochen: die Heilung schwerer Krankheiten wie Parkinson, Krebs und Multiple Sklerose. Es ist so gut wie nichts Brauchbares dabei herausgekommen. Von den Heilsversprechen ist keine Rede mehr. Und so muss man auch bei der Synthetischen Biologie vorsichtig sein. Es ist anzunehmen, dass allerlei dabei herauskommen wird. Aber wir sollten nicht glauben, dass man die Fleischproduktion einstellen könne, weil Bakterien demnächst die Steaks produzieren.