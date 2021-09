Flugtaxi-Unternehmen Lilium-Gründer Wiegand: „Erwarten neuen, milliardenschweren Markt“

Um zu erklären, wie sein Geschäft profitabel werden soll, zieht Gründer Wiegand einen Vergleich mit der Taxibranche: „Das Taxi fährt im Schnitt 50 Kilometer pro Stunde, unser Flieger 250. Das Taxi hat im Schnitt eineinhalb Passagiere an Bord, der Jet viereinhalb. Unser Siebensitzer macht also in derselben Zeit mindestens 15-mal so viele Passagierkilometer wie ein Taxi am Boden.“ Mit dem beim Börsengang eingesammelten Geld wolle Lilium seinen „Serienflieger zu Ende entwickeln, zulassen und serienreif machen.“