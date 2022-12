Forschung: Mit Hightech gegen mehlige Äpfel und matschige Pommes

In Entwicklung sind ferner digitale Sensoren, die anzeigen, ob das Fleisch noch ohne Bedenken verzehrt werden kann - und dies genauer tun als jedes Etikett. Oder man setzt auf eine Thermodynamik-Lösung, die Pommes in der Verpackung aus der Imbissbude knusprig hält. „Das ist plötzlich ein großes Thema“, sagt Elizabeth Mitchum vom Lebensmitteltechnologiezentrum an der Universität von Kalifornien. „Selbst alteingesessene Unternehmen sprechen nun darüber, was sie in die Richtung tun können.“