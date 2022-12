Die größte Leistung werden dabei auch in den kommenden Jahren Anlagen in Bayern erbringen, insgesamt sind hier zusätzliche Kapazitäten von knapp 550 Megawatt in Planung. Dahinter aber scheint sich die Leistung in Zukunft auf mehr Schultern zu verteilen. In Brandenburg sind nur noch knapp 95 Megawatt Zubau geplant, deutlich weniger als in Niedersachsen (109 Megawatt) und in Rheinland-Pfalz (103).