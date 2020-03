Forschungsförderung Wohin die Forschungsgelder für Covid-19 fließen

Der größte Teil des Geldes fließt dabei an die gemeinnützige Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung (CEPI), die 2016 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegründet wurde. Hinter CEPI stehen die Weltgesundheitsorganisation, Staaten wie Indien, Deutschland und Norwegen sowie die Bill & Melinda Gates Foundation. Ziel der Organisation ist es, weltweit neuartige Impfstoffe gegen potenzielle Pandemien zu finanzieren. Für den Zeitraum zwischen 2017 und 2021 investiert das Forschungsministerium regulär 90 Millionen Euro in CEPI. Von da aus geht das Geld wiederum an Impfstoffentwickler wie das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac. Im Rahmen der Bekämpfung von Covid-19 schoss das BMBF nun noch einmal 140 Millionen Euro nach.