Große Finanzierungsrunde Wird dieses Berliner Start-up zum führenden Speichersystem für KI-Daten?

Moderne KI-Programme wandeln Texte, Bilder und Co. in lange Zahlenkolonnen um, die in einem hochdimensionalen Raum angesiedelt sind. Vektordatenbanken erlauben es, diese KI-Daten blitzschnell einzusortieren, zu verarbeiten und auszulesen. So kann etwa ein Chatbot in Millisekunden eine Frage verstehen und eine Antwort erstellen.