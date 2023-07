Künstliche Intelligenz Das sind die 20 aussichtsreichsten KI-Start-ups Deutschlands

Zahlreiche Start-ups arbeiteten in den vergangenen Jahren an Gesichtserkennung – BrighterAI aus Berlin will den umgekehrten Weg gehen und Gesichter unkenntlich machen. Die Deep-Learning-Algorithmen der Gründer finden Gesichter, aber auch Nummernschilder in Fotos oder Videos und verpixeln die entsprechenden Stellen automatisch. So sollen etwa Entwickler autonomer Autos oder etwa Forscher im Medizinbereich datenschutzkonform mit großen Mengen an Bilddaten umgehen können.