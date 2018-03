Hirnforscher Christof Koch: „Wir brauchen womöglich ein leistungsfähigeres Gehirn“

Facebook hat vergangenes Jahr angekündigt, dass sie an einem Gerät arbeiten, mit dem wir unsere Textnachrichten künftig ins Smartphone denken können.

Ich bin da extrem skeptisch. Niels Bierbaumer in Tübingen etwa arbeitet seit Jahren mit ALS-Patienten an so einer Hirn-Computer-Schnittstelle. Damit können Sie vielleicht einige Buchstaben pro Minuten per Gedankenakt auf eine Maschine übertragen. All diese Schnittstellen zwischen Gehirn und Technik sind sehr kompliziert. Man kann als Querschnittsgelähmter so zum Beispiel einen Rollstuhl nach rechts oder links steuern. Aber sich Dinge abstrakter vorzustellen, das ist sehr schwierig.