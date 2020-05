Infografik Das Geschäft mit dem Virus

Im Kampf gegen das Coronavirus will eine globale Allianz die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten beschleunigen. Die Mittel sollen dann allen Ländern auf der Welt zugänglich sein. Die ersten 7,5 Milliarden Euro soll eine Online-Geberkonferenz mit Dutzenden Ländern und Organisationen erbringen, die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen für Montagnachmittag einberufen hat. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel will sprechen und nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen dreistelligen Millionenbetrag zusagen.

Unsere interaktive Infografik zeigt, wo in Deutschland Unternehmen daran arbeiten, den Kampf gegen das Coronavirus und Covid-19 zu unterstützen.