Kernkraft während der Krise Unterschätzt Deutschland den Kostenvorteil der Atomenergie?

Habecks Koalitionspartner, die FDP, drängt dagegen auf eine weitere Verlängerung, das Hauptargument auch hier, wie in Belgien: die Versorgungssicherheit. Tatsächlich gibt es durchaus Argumente, dass die stabile Versorgung über Atomkraftwerke gerade in Süddeutschland dazu beitragen könnte, so genannte Redispatches zu erleichtern. Sie könnten für eine Balance im System sorgen, wenn im Norden wieder einmal viel Strom mit Windkraft erzeugt wird, der wegen fehlender Leitungskapazitäten nicht nach Süddeutschland transportiert werden kann.



Allerdings hatten die Betreiber, vor allem EnBW und Eon als Mutterkonzern von Preussen Elektra, sich in jüngster Zeit nach Kräften bemüht, die Atomdebatte loszuwerden. EnBW-Kernkraftspezialisten wiesen vor Weihnachten auf die technischen und personellen Schwierigkeiten hin, die eine Verlängerung über den 15. April hinaus mit sich bringen würde. Nahtlos geht das ohnehin nicht, weil die Betreiber neue Brennstäbe bestellen müssten, die frühestens in sechs bis neun Monaten verfügbar wären, auch eine weitere Revision sei notwendig und für den Betrieb müsste Personal speziell geschult werden.