Konkurrenz für Lilium und Volocopter „Das wird kein Spaziergang“

Was macht Sie optimistisch, dass es überhaupt so viel Nachfrage geben wird?

Studien, die wir gesehen, aber auch selbst angefertigt haben, gehen von Millionen von Flugtaxis aus, die in 15 Jahren benötigt werden – ein unglaublicher Markt.



Wo sehen Sie die ersten attraktiven Flugrouten?

Ein erster Anwendungsfall sind Flüge vom Flughafen ins Stadtzentrum – etwa von Heathrow in die Londoner City. In vielen Megacities kommen auch Flüge quer durch die Stadt in Frage – wo Sie mit dem Taxi eine Stunde brauchen, sind Sie per Flugtaxi in zehn Minuten da, inklusive Anschnallen und Abschnallen. Unser Flieger wird außerdem eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern haben und kann von Stadtzentrum zu Stadtzentrum fliegen.