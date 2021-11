Gadowski investiert 100 Millionen Dollar in China-Flugtaxi „Für Luftstraßen braucht man nur Computercode und muss keine Bäume roden“

In den nächsten Jahren will Autoflight sowohl in China als auch bei der Europäischen Luftfahrtbehörde EASA die Zertifizierung für ihren Personenflieger erhalten. Dazu soll auch ein Team in Süddeutschland aufgebaut werden, das sich um die Zulassung des Senkrechtstarters kümmert. Die Zahl von heute 300 Mitarbeitern will Autoflight in den nächsten zwölf Monaten verdoppeln.



Weltweit arbeiten mehr als 150 Start-ups an elektrischen Flugtaxis. Zuletzt hatten mehrere davon, darunter auch Gadowskis Investment Archer aus den USA, Milliarden an der Börse eingesammelt. Marktbeobachter erwarten die ersten kommerziellen Flüge für das Jahr 2025.