Konkurrenz für Lilium und Volocopter „Ein Flugtaxi werden sich auch normale Menschen leisten können“

In Deutschland arbeiten schon Lilium und Volocopter an Flugtaxis, weltweit gibt es mehr als hundert Start-ups. Warum sollte es Autoflight in die erste Liga schaffen?

Unser Team in Shanghai hat jahrelange Erfahrung mit Lastendrohnen und ist rasend schnell. Für den Vorläufer des bemannten Flugtaxis hat es nur hundert Tage gebraucht. Wir können jetzt am Modell im 1:1-Maßstab wesentliche Erfahrungen sammeln, ohne vorher mit einem Modell langwierig in den Windkanal gehen zu müssen. Bei anderen Firmen dauert dieser Vorlauf mehrere Jahre. Asiatische Schnelligkeit, deutsche Stringenz – das ist eine erfolgversprechende Kombination.