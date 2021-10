Kritik an Praktiken Reimund Neugebauers Fraunhofer-Chef zahlt Reisekosten nach

Seit dem Bekanntwerden einer vorfristigen Vertragsverlängerung des Fraunhofer-Präsidenten Neugebauer im August haben sich mehr als ein Dutzend mutmaßliche Whistleblower an die WirtschaftsWoche gewendet, die die Praktiken des mächtigen Wissenschaftsmanagers kritisieren – darunter auch seine fragliche Rolle an der Vergabe von akademischen Würden an Volkswagen-Manager.



Mehr zum Thema: Über Jahre verlieh die TU Chemnitz auffallend viele Titel an Top-Manager von Volkswagen. Eine zentrale Rolle spielte dabei Reimund Neugebauer, heute Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft. Die könnte von der Praxis profitiert haben.