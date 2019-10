Medizin: Wenn KI beim Herz-Ultraschall hilft

Caption Health fokussiert sich auf die Ultraschalluntersuchung des Herzens. Genauer gesagt darauf, diese so zu vereinfachen, dass sie besser eingesetzt werden kann und Spezialisten entlastet.



Die Echokardiographie ist eine der wichtigsten nichtinvasiven Untersuchungen des Herzens. Sie zeigt via Schallwellen die Beschaffenheit und Größe des Herzens an, gibt Aufschluss über seine Durchblutung und hilft so beim Erkennen von Herzmuskelentzündung, Herzrhythmusstörungen, Vorhofflimmern oder drohendem Herzinfarkt. Seit Mitte der Sechzigerjahre hat sie sich in deutschen Arztpraxen etabliert. Die Geräte sind über die Jahre besser geworden. Aber das richtige Anlegen des Ultraschallkopfes und die daraus resultierenden Bilder erfordern immer noch einige Expertise. „Wir haben uns vorgenommen, das drastisch zu vereinfachen, damit praktisch jeder nach kurzer Unterweisung damit zurechtkommt“, sagt Technologiechef Koepsell, der vor fünfzehn Jahren nach Kalifornien übersiedelte. Das Produkt des Duos ist eine Software, die nicht nur vorgibt, wo der Schallkopf je nach Körperbau des Patienten am Brustkorb angelegt werden muss, sondern dann auch die besten Aufnahmen empfiehlt.