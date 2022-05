Nahrungsmittel-Engpässe Biolandwirtschaft ist ein fatales Luxusgut

Wir müssen uns also zwingend über Bioanbau und Gentechnik unterhalten!

Die Ausweitung der Biolandwirtschaft hat den Output dieser Anbauflächen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Schädlinge fallen über das ungeschützte Getreide her. Der Erdfloh etwa macht bei einem Bauern schnell mal 50 Prozent der Rapsernte kaputt. Manch anderes Ungeziefer zerstört gleich ganze Felder. Ohne Stickstoffdünger fehlt den Pflanzen zudem Nährstoff. Die Ernte fällt kleiner aus. Es fehlt beim Getreide etwa an Eiweiß und anderen Eigenschaften, die es zum Brotbacken braucht. Die mickrige Ernte ist dann nur als Viehfutter zu gebrauchen.