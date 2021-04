NASA-Auftrag: Musks SpaceX sticht Bezos' Blue Origin aus

Die US-Bundesbehörde für Raumfahrt verfolgt das Ziel, regelmäßige Missionen zum Mond durchführen zu können. Ein Grund für die Auswahl von SpaceX war, dass es den besten Wert für die Regierung biete, sagte Kathy Lueders, stellvertretende Verwalterin für NASAs Human Exploration and Operations Mission Directorate. NASA gab bekannt, SpaceXs Raumschiff enthalte eine geräumige Kabine und zwei Luftschleusen für Mondspaziergänge von Astronauten. Die Bauweise biete ein vollständig wiederverwendbares Start- und Landesystem, das für Reisen zum Mond, Mars und anderen Zielen im Weltraum geeignet sei.



